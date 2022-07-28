Спецпредставитель президента России Кабулов сообщил о росте числа боевиков ИГ в Афганистане

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил о росте числа боевиков «Исламского государства» (ИГ)* в Афганистане.

«Насколько мы понимаем, ориентировочно оценочная их численность дошла до 6 тыс. Если вы помните, после прихода к власти талибов и их жёстких шагов в отношении игиловцев их число было порядка 2 тыс. с чем-то», — цитирует его РИА Новости.

Кабулов отметил, что речь идёт «даже навскидку, о трёхкратном увеличении». По его словам, «это самая негативная сторона развития афганской ситуации»

Он заявил, что ИГ заточены на дестабилизацию ситуации в Афганистане и соседних странах.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу выразил обеспокоенность увеличением числа террористов «Исламского государства» (ИГ) в Афганистане.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.