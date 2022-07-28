ABC News: подозреваемому в стрельбе в пригороде Чикаго предъявили обвинения по 117 пунктам

Подозреваемому в стрельбе на параде по случаю Дня независимости США в пригороде Чикаго Роберту Кримо предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство по 117 пунктам.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Роберту (Бобби) Кримо предъявлено обвинение в убийстве первой степени по 21 пункту (по три пункта на каждую жертву), а также обвинение в покушении на убийство по 48 пунктам», — говорится в сообщение.

Кроме того, подозреваемому предъявлено обвинение в нанесении побоев с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах по 48 пунктам.

4 июля в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, ещё 24 пострадали.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе.