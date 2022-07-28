ABC News: подозреваемому в стрельбе в пригороде Чикаго предъявили обвинения по 117 пунктам
Об этом сообщает телеканал ABC News.
«Роберту (Бобби) Кримо предъявлено обвинение в убийстве первой степени по 21 пункту (по три пункта на каждую жертву), а также обвинение в покушении на убийство по 48 пунктам», — говорится в сообщение.
Кроме того, подозреваемому предъявлено обвинение в нанесении побоев с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах по 48 пунктам.
4 июля в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, ещё 24 пострадали.
Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе.