Террористы совершили 10 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

Об этом информирует заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан 1-го ранга Евгений Герасимов.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано десять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. В провинции Алеппо — шесть обстрелов, в провинции Идлиб — три обстрела, в провинции Латакия — один обстрел», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в результате обстрелов погибли три мирных жителя, ещё пять человек получили ранения.

Ранее представитель российской группировки войск в Сирии сообщил, что российские ПВО выявили и уничтожили два БПЛА боевиков на удалении 2 км от авиабазы Хмеймим в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.