В МИД России вновь заявили о важности разморозки национальных авуаров Афганистана

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что российская сторона акцентирует необходимость разморозки национальных авуаров Афганистана, незаконно удерживаемых Вашингтоном.

«Со своей стороны в очередной раз заострили внимание на необходимости разморозки национальных авуаров (Афганистана. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что незаконное удержание Вашингтоном и «европейскими сателлитами» средств препятствует усилиям международного сообщества по стабилизации обстановки в Афганистане после 20-летней американской оккупации.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительными заморозку западными странами активов Афганистана и попытки затормозить возобновление работы афганских финансовых операторов.