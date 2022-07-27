В МИД России вновь заявили о важности разморозки национальных авуаров Афганистана

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что российская сторона акцентирует необходимость разморозки национальных авуаров Афганистана, незаконно удерживаемых Вашингтоном.

«Со своей стороны в очередной раз заострили внимание на необходимости разморозки национальных авуаров (Афганистана. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что незаконное удержание Вашингтоном и «европейскими сателлитами» средств препятствует усилиям международного сообщества по стабилизации обстановки в Афганистане после 20-летней американской оккупации.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительными заморозку западными странами активов Афганистана и попытки затормозить возобновление работы афганских финансовых операторов.

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