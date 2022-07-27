Лавров заявил, что следующей целью Запада после России в списке врагов станет Китай

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Китай станет следующей целью Запада после России в списке врагов.

«НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия — номер один. Китай — на втором месте», — сказал он, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве России в Аддис-Абебе.

Лавров добавил, что все принципы могут быть нарушены, если Запад решит кого-то наказать.

Ранее посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган заявил, что отношения Китая и США на данный момент не преодолели трудности, которые появились во время президентства Дональда Трампа, но Пекин надеется, что позитивные сигналы от действующей американской администрации перейдут в конкретные дела.

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