В Кремле назвали решение суда ЕС по RT France наступлением на свободу слова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно оценивают решение Европейского суда общей юрисдикции отклонить иск RT France об отмене запрета вещания телеканала в ЕС.

«Реакция крайне негативная. Наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах, в том числе во Франции, — это тот процесс, который вызывает наши и обеспокоенность, и сожаление», — сказал Песков.

Он отметил, что в России принимают и будут принимать аналогичные меры давления на работающие в стране западные СМИ.

«И здесь никакой мягкой позиции не будет», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «европейцы сами топчут те идеалы, которые они насаждают по всему миру».

Ранее Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе запрет на вещание RT France, отклонив соответствующий иск телеканала.