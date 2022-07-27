«Рёнхап»: за сутки в Южной Корее выявлено больше 100 тысяч случаев COVID-19

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За сутки в Южной Корее зафиксировано 100 285 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что данное количество заболевших является наибольшим с 20 апреля.

За сутки в стране скончались 25 заболевших.

Рост числа заболевших в Южной Корее связывают с распространением подвида омикрон-штамма «кентавр».

21 июля в Японии за сутки выявили более 180 тыс. случаев COVID-19, что является новым суточным антирекордом в стране.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».

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