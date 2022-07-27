«Рёнхап»: за сутки в Южной Корее выявлено больше 100 тысяч случаев COVID-19

За сутки в Южной Корее зафиксировано 100 285 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что данное количество заболевших является наибольшим с 20 апреля. За сутки в стране скончались 25 заболевших. Рост числа заболевших в Южной Корее связывают с распространением подвида омикрон-штамма «кентавр». 21 июля в Японии за сутки выявили более 180 тыс. случаев COVID-19, что является новым суточным антирекордом в стране. Иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».