Bloomberg: Байден 28 июля проведёт телефонный разговор с Си Цзиньпином

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден в четверг, 28 июля, проведёт телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что Байден намерен в разговоре с Си Цзиньпином обсудить темы Украины и Тайваня.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединённые Штаты сохраняют каналы коммуникаций с Китаем.

Посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган отметил, что отношения Китая и США на данный момент не преодолели трудности, которые появились во время президентства Дональда Трампа, но Пекин надеется, что позитивные сигналы от действующей американской администрации перейдут в конкретные дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить