Bloomberg: Байден 28 июля проведёт телефонный разговор с Си Цзиньпином
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что Байден намерен в разговоре с Си Цзиньпином обсудить темы Украины и Тайваня.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединённые Штаты сохраняют каналы коммуникаций с Китаем.
Посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган отметил, что отношения Китая и США на данный момент не преодолели трудности, которые появились во время президентства Дональда Трампа, но Пекин надеется, что позитивные сигналы от действующей американской администрации перейдут в конкретные дела.