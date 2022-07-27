Bloomberg: Байден 28 июля проведёт телефонный разговор с Си Цзиньпином

Американский президент Джо Байден в четверг, 28 июля, проведёт телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что Байден намерен в разговоре с Си Цзиньпином обсудить темы Украины и Тайваня.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединённые Штаты сохраняют каналы коммуникаций с Китаем.

Посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган отметил, что отношения Китая и США на данный момент не преодолели трудности, которые появились во время президентства Дональда Трампа, но Пекин надеется, что позитивные сигналы от действующей американской администрации перейдут в конкретные дела.