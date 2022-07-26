France Info: во Франции сложно найти жильё для беженцев с Украины

Во Франции наблюдаются сложности с поиском жилья для беженцев с Украины. Об этом заявила президент ассоциации помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера.

«Найти принимающую семью очень и очень сложно. У волонтёрства есть свои пределы», — приводит France Info её слова.

По словам Шарьера, многие хозяева надеются, что украинцы пробудут у них максимум пару месяцев.

Также она отметила, что власти Франции не оказывают финансовой помощи принимающим беженцев людям.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что в странах Европейского союза остаётся около 3,7 млн украинских беженцев, более 3 млн человек уже вернулись на Украину.