France Info: во Франции сложно найти жильё для беженцев с Украины
- Legion-Media
«Найти принимающую семью очень и очень сложно. У волонтёрства есть свои пределы», — приводит France Info её слова.
По словам Шарьера, многие хозяева надеются, что украинцы пробудут у них максимум пару месяцев.
Также она отметила, что власти Франции не оказывают финансовой помощи принимающим беженцев людям.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что в странах Европейского союза остаётся около 3,7 млн украинских беженцев, более 3 млн человек уже вернулись на Украину.