France Info: во Франции сложно найти жильё для беженцев с Украины

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Во Франции наблюдаются сложности с поиском жилья для беженцев с Украины. Об этом заявила президент ассоциации помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера.
France Info: во Франции сложно найти жильё для беженцев с Украины
  • Legion-Media

«Найти принимающую семью очень и очень сложно. У волонтёрства есть свои пределы», — приводит France Info её слова.

По словам Шарьера, многие хозяева надеются, что украинцы пробудут у них максимум пару месяцев.

Также она отметила, что власти Франции не оказывают финансовой помощи принимающим беженцев людям.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что в странах Европейского союза остаётся около 3,7 млн украинских беженцев, более 3 млн человек уже вернулись на Украину.

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