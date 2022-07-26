Hindu: в Индии задержан польский гражданин, прибывший на надувной лодке со Шри-Ланки

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В Индии задержан польский гражданин Владислав Матушевский, который использовал надувную лодку, чтобы перебраться на индийскую территорию со Шри-Ланки. Местные жители сообщили об иностранце в полицию, когда он искал ближайший банкомат в береговой зоне, чтобы снять деньги на поездку до города Ченнаи.
Hindu: в Индии задержан польский гражданин, прибывший на надувной лодке со Шри-Ланки
  • Gettyimages.ru
  • © sherly348 / 500px

Об этом пишет газета Hindu.

По её данным, 40-летний Матушевский прибыл на Шри-Ланку в 2019 году и задержался там. 

Как отмечает издание, во время пребывания на острове польский гражданин оказался причастен к преступлению, однако его отпустили под залог на время следствия, после чего Матушевский решил бежать.

В апреле 2018 года на Украине пограничники задержали гражданина Норвегии, который пытался пересечь украинско-румынскую границу на пластиковых бочках. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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