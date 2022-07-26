Hindu: в Индии задержан польский гражданин, прибывший на надувной лодке со Шри-Ланки
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Об этом пишет газета Hindu.
По её данным, 40-летний Матушевский прибыл на Шри-Ланку в 2019 году и задержался там.
Как отмечает издание, во время пребывания на острове польский гражданин оказался причастен к преступлению, однако его отпустили под залог на время следствия, после чего Матушевский решил бежать.
В апреле 2018 года на Украине пограничники задержали гражданина Норвегии, который пытался пересечь украинско-румынскую границу на пластиковых бочках. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.