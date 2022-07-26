Министр обороны Турции анонсировал скорый выход судов с зерном из украинских портов
- AFP
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Об этом он сказал в интервью Al Jazeera.
«Работа по зерновой сделке уже началась. Первое судно с зерном покинет украинский порт скоро», — цитирует Акара РИА Новости.
Ранее Минобороны России сообщило, что в Стамбуле начал работу совместный координационный центр в соответствии с инициативой о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.
По информации оборонного ведомства, передовая группа экспертов из России прибудет в турецкий город 26 июля, где приступит к работе в четырёхстороннем формате.