Министр обороны Турции анонсировал скорый выход судов с зерном из украинских портов

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что скоро первое судно с зерном покинет украинский порт.

Об этом он сказал в интервью Al Jazeera.

«Работа по зерновой сделке уже началась. Первое судно с зерном покинет украинский порт скоро», — цитирует Акара РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Стамбуле начал работу совместный координационный центр в соответствии с инициативой о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.

По информации оборонного ведомства, передовая группа экспертов из России прибудет в турецкий город 26 июля, где приступит к работе в четырёхстороннем формате.