Песков сообщил, что Путин проведёт переговоры с Эрдоганом 5 августа в Сочи

Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с турецким лидером Реджепом Таийпом Эрдоганом 5 августа в Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Ранее телеканал TRT проинформировал, что Эрдоган 5 августа намерен посетить Россию с однодневным визитом.