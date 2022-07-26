Песков сообщил, что Путин проведёт переговоры с Эрдоганом 5 августа в Сочи

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Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с турецким лидером Реджепом Таийпом Эрдоганом 5 августа в Сочи.
Песков сообщил, что Путин проведёт переговоры с Эрдоганом 5 августа в Сочи
  • globallookpress.com
  • © Michael Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Ранее телеканал TRT проинформировал, что Эрдоган 5 августа намерен посетить Россию с однодневным визитом.

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