Песков сообщил, что Путин проведёт переговоры с Эрдоганом 5 августа в Сочи
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с турецким лидером Реджепом Таийпом Эрдоганом 5 августа в Сочи.
- globallookpress.com
- © Michael Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Ранее телеканал TRT проинформировал, что Эрдоган 5 августа намерен посетить Россию с однодневным визитом.
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