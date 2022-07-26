В МИД России назвали неконструктивной и необъективной риторику со стороны Израиля

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отношения Израиля и России.

По её словам, за последние месяцы можно было увидеть «на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны» Израиля.

«Это было совершенно непонятно и странно для нас, уж кто-кто, а Израиль должен и, конечно, обладал и должен был иметь полную картину происходящего, в том числе вокруг Украины, и за счёт диаспоры, и за счёт в том числе своей вовлечённости в отношения и с Украиной, и с Россией», — сказала она в эфире программы «Соловьёв LIVE». Её слова приводит РИА Новости.

Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид во время совещания отметил, что для Израиля важно взаимодействие с Россией, возможное закрытие агентства «Сохнут» может сказаться на отношениях с Москвой.

Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать агентство. Беседа по иску назначена на 28 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «это связано с соблюдением российского законодательства».