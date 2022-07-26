В МИД России назвали неконструктивной и необъективной риторику со стороны Израиля

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отношения Израиля и России.
В МИД России назвали неконструктивной и необъективной риторику со стороны Израиля
  • © МИД России

По её словам, за последние месяцы можно было увидеть «на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны» Израиля.

«Это было совершенно непонятно и странно для нас, уж кто-кто, а Израиль должен и, конечно, обладал и должен был иметь полную картину происходящего, в том числе вокруг Украины, и за счёт диаспоры, и за счёт в том числе своей вовлечённости в отношения и с Украиной, и с Россией», — сказала она в эфире программы «Соловьёв LIVE». Её слова приводит РИА Новости.

Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид во время совещания отметил, что для Израиля важно взаимодействие с Россией, возможное закрытие агентства «Сохнут» может сказаться на отношениях с Москвой.

Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать агентство. Беседа по иску назначена на 28 июля. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «это связано с соблюдением российского законодательства».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить