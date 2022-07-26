Япония и США проведут экономическую встречу 29 июля в Вашингтоне
«С 28 по 31 июля я буду находиться с визитом в Вашингтоне, США. В рамках визита я приму участие в так называемой экономической встрече в формате «два плюс два», — приводит РИА Новости слова Хаяси на пресс-конференции.
Он отметил, что со стороны США во встрече будут участвовать американский госсекретарь Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо.
По его словам, японская сторона намерена подтвердить тесное взаимодействие с США по вопросам дипломатической и экономической безопасности.
9 июля президент США Джо Байден позвонил японскому премьеру Фумио Кисиде в связи с гибелью экс-главы правительства Японии Синдзо Абэ.