Япония и США проведут экономическую встречу 29 июля в Вашингтоне

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда 29 июля проведут в Вашингтоне встречу с американскими коллегами.

«С 28 по 31 июля я буду находиться с визитом в Вашингтоне, США. В рамках визита я приму участие в так называемой экономической встрече в формате «два плюс два», — приводит РИА Новости слова Хаяси на пресс-конференции.

Он отметил, что со стороны США во встрече будут участвовать американский госсекретарь Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо.

По его словам, японская сторона намерена подтвердить тесное взаимодействие с США по вопросам дипломатической и экономической безопасности.

9 июля президент США Джо Байден позвонил японскому премьеру Фумио Кисиде в связи с гибелью экс-главы правительства Японии Синдзо Абэ.