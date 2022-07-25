Заболевший коронавирусом Байден заявил, что чувствует себя отлично

Заболевший коронавирусом президент США Джо Байден заявил, что состояние его здоровья улучшается каждый день.

«Я надеюсь, что вернусь к очной работе к концу недели. Но, как вы знаете, я сохраняю полноценный график, и только сегодня провёл четыре крупных мероприятия», — приводит РИА Новости его слова.

Байден уточнил, что планирует провести на текущей неделе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином,

Ранее врач американского лидера Кевин О'Коннор в служебной записке сообщил, что у Байдена практически исчезли симптомы коронавирусной инфекции.