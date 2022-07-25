Словакия намерена получить танки Leopard от ФРГ за поставку своих Т-72 Киеву

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Словакия намерена получить танки Leopard от Германии за поставку своих танков Т-72 Украине. Об этом сообщило издание Teraz со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя.
Словакия намерена получить танки Leopard от ФРГ за поставку своих Т-72 Киеву
  • globallookpress.com
  • © Philipp Schulze/dpa

«Сейчас мы находимся на завершающей стадии переговоров с Германией о замене наших танков Т-72, которые могут быть переданы Украине, на танки Leopard, которые мы получили бы из ФРГ», — сказал он.

По данным издания, в рамках возможной передачи военной техники Киеву Надь также упомянул боевые машины пехоты и системы ПВО.

В июне сообщалось, что власти Германии опасаются поставлять Украине танки из-за рисков возникновения исторических параллелей.

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