Словакия намерена получить танки Leopard от ФРГ за поставку своих Т-72 Киеву

Словакия намерена получить танки Leopard от Германии за поставку своих танков Т-72 Украине. Об этом сообщило издание Teraz со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя.

«Сейчас мы находимся на завершающей стадии переговоров с Германией о замене наших танков Т-72, которые могут быть переданы Украине, на танки Leopard, которые мы получили бы из ФРГ», — сказал он.

По данным издания, в рамках возможной передачи военной техники Киеву Надь также упомянул боевые машины пехоты и системы ПВО.

В июне сообщалось, что власти Германии опасаются поставлять Украине танки из-за рисков возникновения исторических параллелей.