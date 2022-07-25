В США заявили о разработке плана Б для вывоза зерна с Украины 

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Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила CNN, что Вашингтон разрабатывает план Б с целью вывоза зерна с украинской территории после удара России по военному объекту в Одесском порту.
В США заявили о разработке плана Б для вывоза зерна с Украины 
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Дополнительный план предусматривает организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах.

Кроме того, запланировано приведение железнодорожных систем Украины к европейскому стандарту.

«Мы готовим план на случай непредвиденных обстоятельств», — сказала Пауэр.

Она утверждает, что России нельзя доверять.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет никаких препятствий, чтобы украинское зерно доставлялось к заказчикам в соответствии с достигнутой в Стамбуле продуктовой сделкой.

Он отметил, что объективные эксперты подтвердили, что зерновой терминал Одесского порта находится на значительном удалении от военной части.

24 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракеты «Калибр» уничтожили «объект военной инфраструктуры одесского порта».

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