Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 570 млн

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По состоянию на 25 июля в мире зарегистрировали более 570 млн случаев коронавирусной инфекции.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии от COVID-19 скончались 6 384 205 пациентов. 

Вакцинацию прошли 11 918 306 681 граждан.

21 июля президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса

Как сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа, Байден чувствует себя хорошо.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.

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