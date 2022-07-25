Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 570 млн

По состоянию на 25 июля в мире зарегистрировали более 570 млн случаев коронавирусной инфекции.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии от COVID-19 скончались 6 384 205 пациентов.

Вакцинацию прошли 11 918 306 681 граждан.

21 июля президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса.

Как сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа, Байден чувствует себя хорошо.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.