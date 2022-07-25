El Pais: Италия после отставки Драги может стать «троянским конём» России
«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конём на службе у российского президента Владимира Путина», — заявил де Мигель.
Он уточнил, что Брюссель обеспокоен позицией Рима, поскольку Италия значительно зависит от поставок российских углеводородов.
Ранее итальянский президент Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента после того, как премьер-министр Марио Драги подал в отставку.
Также Маттарелла назначил досрочные выборы в парламент страны на 25 сентября.