FT: Китай с начала года не инвестировал в Россию в рамках проекта «Один пояс — один путь»

Короткая ссылка
Китай не осуществлял инвестиций в Россию в рамках инициативы «Один пояс — один путь» в течение первых шести месяцев 2022 года. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что основные проекты инициативы сосредоточены в регионе Ближнего Востока.

При этом в 2021 году были заключены российско-китайские соглашения на $2 млрд.

Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых шести месяцев 2022 года вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ выразил уверенность, что российско-китайский товарооборот в 2022 году продемонстрирует рекордные показатели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить