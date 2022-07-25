FT: Китай с начала года не инвестировал в Россию в рамках проекта «Один пояс — один путь»

Китай не осуществлял инвестиций в Россию в рамках инициативы «Один пояс — один путь» в течение первых шести месяцев 2022 года. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что основные проекты инициативы сосредоточены в регионе Ближнего Востока.

При этом в 2021 году были заключены российско-китайские соглашения на $2 млрд.

Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых шести месяцев 2022 года вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ выразил уверенность, что российско-китайский товарооборот в 2022 году продемонстрирует рекордные показатели.