Глава Объединённого комитета начальников штабов США: КНР стала чаще перехватывать суда США

Глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что китайские военные стали чаще и агрессивнее перехватывать американские суда в воздухе и на море.

«Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет», — заявил Милли в интервью газете Financial Times.

Он отметил, что китайские военные стали «заметно более агрессивными».

Ранее официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли сообщил, что эсминец Соединённых Штатов USS Benfold без разрешения Пекина выполнил заход в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.