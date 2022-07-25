Глава Объединённого комитета начальников штабов США: КНР стала чаще перехватывать суда США

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Глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что китайские военные стали чаще и агрессивнее перехватывать американские суда в воздухе и на море.

«Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет», — заявил Милли в интервью газете Financial Times.

Он отметил, что китайские военные стали «заметно более агрессивными».

Ранее официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли сообщил, что эсминец Соединённых Штатов USS Benfold без разрешения Пекина выполнил заход в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

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