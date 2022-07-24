Минобороны Турции сообщило о планах скорейшего начала экспорта зерна с Украины

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В Минобороны Турции заявили, что совместный координационный центр, созданный в рамках подписанных в Стамбуле соглашений «четвёрки» о поставках сельхозпродукции с Украины, прилагает усилия для скорейшего начала вывоза зерна.
Минобороны Турции сообщило о планах скорейшего начала экспорта зерна с Украины
  • AP

Об этом турецкое министерство сообщило в своих соцсетях.

«Работы по безопасной перевозке на мировые рынки зерна, находящегося в портах Украины, в рамках созданного в Стамбуле совместного координационного центра продолжаются. Проводится координация для скорейшего выхода первого судна с зерном из украинских портов», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вывоз зерна по Чёрному морю начнётся в ближайшие дни.

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