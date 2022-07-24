Минобороны Турции сообщило о планах скорейшего начала экспорта зерна с Украины
- AP
Об этом турецкое министерство сообщило в своих соцсетях.
«Работы по безопасной перевозке на мировые рынки зерна, находящегося в портах Украины, в рамках созданного в Стамбуле совместного координационного центра продолжаются. Проводится координация для скорейшего выхода первого судна с зерном из украинских портов», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вывоз зерна по Чёрному морю начнётся в ближайшие дни.