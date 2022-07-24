В Белом доме заявили, что заболевший коронавирусом Байден чувствует себя хорошо
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«Я связывался с командой президента минувшей ночью. У президента вчера был хороший день... он хорошо себя чувствовал», — приводит ABC News его слова.
Джа уточнил, что Байден чувствовал себя в субботу «намного лучше».
21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса.
Как сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор, состояние здоровья Байдена, заболевшего коронавирусом, улучшается, но у него всё ещё есть симптомы болезни.