В Белом доме заявили, что заболевший коронавирусом Байден чувствует себя хорошо

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Президент США Джо Байден, заболевший ранее коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа.
В Белом доме заявили, что заболевший коронавирусом Байден чувствует себя хорошо
  • Gettyimages.ru

«Я связывался с командой президента минувшей ночью. У президента вчера был хороший день... он хорошо себя чувствовал», — приводит ABC News его слова.

Джа уточнил, что Байден чувствовал себя в субботу «намного лучше».

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса

Как сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор, состояние здоровья Байдена, заболевшего коронавирусом, улучшается, но у него всё ещё есть симптомы болезни.

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