Власти Марокко намерены выделить $28 млн для борьбы с последствиями лесных пожаров в стране

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Власти Марокко намерены направить 290 млн дирхамов ($28 млн долларов) для борьбы с последствиями лесных пожаров на севере страны, сообщило марокканское агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на заявление премьер-министра королевства Азиза Аханнуша.

По информации РИА Новости, правительство разработало программу срочного вмешательства, направленную на восстановление повреждённых зданий, лесов и сельскохозяйственной деятельности.

Национальное агентство водных и лесных ресурсов информировало, что лесные пожары уничтожили уже более 6 тыс. гектаров леса.

Наиболее пострадавшим от пожара районом оказался район Лараш, откуда были эвакуированы более 1300 семей.

Кроме того, сообщалось и об одном погибшем в результате пожаров.

Ранее Главное управление здравоохранения Португалии информировало, что избыточная смертность в стране на фоне экстремальной жары в период с 7 по 18 июля текущего года превысила 1 тыс. случаев.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что более 500 человек в стране за десять дней умерли из-за аномальной жары.

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