В МИД Канады рассчитывают на оперативное выполнение достигнутого в Стамбуле соглашения

Канада приветствует продуктовую сделку, заключённую Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле, и призывает подписавшие её стороны как можно скорее начать выполнять положения сделки. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«По мере того, как Канада продолжит делать всё от неё зависящее, чтобы снизить влияние мирового продовольственного кризиса, мы призываем все причастные стороны как можно скорее приступить к исполнению взятых ими в рамках сделки обязательств», — говорится в заявлении.

Кроме того, глава канадского МИД выразила благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и турецким властям, внёсшим вклад в подписание договора.

«Эта сделка является шагом в правильном направлении, но крайне важно её соблюдение», — заключила Жоли.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырёхсторонний координационный центр.

Гутерреш назвал продуктовую сделку самым важным достижением на своём посту.