В МИД Канады рассчитывают на оперативное выполнение достигнутого в Стамбуле соглашения
«По мере того, как Канада продолжит делать всё от неё зависящее, чтобы снизить влияние мирового продовольственного кризиса, мы призываем все причастные стороны как можно скорее приступить к исполнению взятых ими в рамках сделки обязательств», — говорится в заявлении.
Кроме того, глава канадского МИД выразила благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и турецким властям, внёсшим вклад в подписание договора.
«Эта сделка является шагом в правильном направлении, но крайне важно её соблюдение», — заключила Жоли.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырёхсторонний координационный центр.
Гутерреш назвал продуктовую сделку самым важным достижением на своём посту.