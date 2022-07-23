В результате вооружённых столкновений в столице Ливии погибли 16 человек

В результате вооружённых столкновений в ливийской столице Триполи погибли 16 человек, сообщил представитель столичного отделения скорой помощи Усама Али.

«Число погибших в столкновениях в Триполи увеличилось до 16, раненых — до 34», — цитирует его РИА Новости.

В Триполи 1 июля люди вышли на улицы с требованием роспуска органов власти и проведения президентских и парламентских выборов из-за тяжёлой политической и социальной обстановки.

Кроме того, протестующие штурмовали и подожгли здание Палаты представителей в Тобруке на востоке Ливии.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны в Ливии избегать насилия на фоне акций протестов в стране.

Он также заявил, что ООН готова предоставить сторонам посредничество.