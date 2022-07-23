В результате вооружённых столкновений в столице Ливии погибли 16 человек
«Число погибших в столкновениях в Триполи увеличилось до 16, раненых — до 34», — цитирует его РИА Новости.
В Триполи 1 июля люди вышли на улицы с требованием роспуска органов власти и проведения президентских и парламентских выборов из-за тяжёлой политической и социальной обстановки.
Кроме того, протестующие штурмовали и подожгли здание Палаты представителей в Тобруке на востоке Ливии.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны в Ливии избегать насилия на фоне акций протестов в стране.
Он также заявил, что ООН готова предоставить сторонам посредничество.