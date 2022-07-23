Трасс назвала себя желающей изменить управление Британией «бунтаркой»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра страны, в интервью газете Daily Telegraph назвала себя «бунтаркой», которая хочет изменить работу правительства.

«Я воспринимаю себя как бунтарку, потому что я хочу изменить вещи», — цитирует её ТАСС.

По словам Трасс, срочные изменения в стране необходимы вследствие отсутствия показателей роста британской экономики за последние 20 лет, «мощного глобального постпандемийного экономического шока», а также украинского кризиса.

Она задалась вопросом, продолжит ли страна жить как раньше или проявит смелость и решиться на изменения.

«Я хочу делать вещи по-другому, быть смелой, чтобы мы стали великой державой с высокими темпами роста и высокой производительностью», — подчеркнула Трасс.

Ранее сеть супермаркетов Waitrose в Великобритании ввела ограничения на продажу растительного масла из-за дефицита.

Кроме того, по данным Daily Mail, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о последствиях санкций для Великобритании.