В США приветствуют продуктовую сделку

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты приветствуют продуктовую сделку, заключённую Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле.

«США приветствуют эту сделку и высоко оценивают целенаправленные дипломатические усилия Генерального секретаря ООН (Антониу. — RT) Гутерреша и турецкого президента (Реджепа Тайипа. — RT) Эрдогана», — говорится в заявлении.

Также Блинкен выразил надежду на скорую реализацию сделки и её продолжение «без сбоев».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырёхсторонний координационный центр.

Гутерреш назвал продуктовую сделку самым важным достижением на своём посту.