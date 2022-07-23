В США приветствуют продуктовую сделку

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты приветствуют продуктовую сделку, заключённую Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле.

«США приветствуют эту сделку и высоко оценивают целенаправленные дипломатические усилия Генерального секретаря ООН (Антониу. — RT) Гутерреша и турецкого президента (Реджепа Тайипа. — RT) Эрдогана», — говорится в заявлении. 

Также Блинкен выразил надежду на скорую реализацию сделки и её продолжение «без сбоев».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырёхсторонний координационный центр.

Гутерреш назвал продуктовую сделку самым важным достижением на своём посту.

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