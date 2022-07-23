В Белом доме сообщили об отсутствии случаев заражения COVID-19 среди окружения Байдена

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге сообщила, что случаев заражения сотрудников Белого дома высокого ранга коронавирусом после контактов с президентом США Джо Байденом не зафиксировано.

По её словам, врачи проинформировали 17 сотрудников о выявлении коронавирусной инфекции у Байдена.

«Сданные ими анализы (на COVID-19. — RT) не показали положительного результата ни в одном случае», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что, следуя рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, все сотрудники носят маски.

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса

По данным пула Белого дома, поездки Байдена отменены минимум на пять дней.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.

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