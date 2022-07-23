В Белом доме сообщили об отсутствии случаев заражения COVID-19 среди окружения Байдена
По её словам, врачи проинформировали 17 сотрудников о выявлении коронавирусной инфекции у Байдена.
«Сданные ими анализы (на COVID-19. — RT) не показали положительного результата ни в одном случае», — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что, следуя рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, все сотрудники носят маски.
21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса.
По данным пула Белого дома, поездки Байдена отменены минимум на пять дней.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.