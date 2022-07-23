В Турции заявили, что продуктовая сделка не ограничена по срокам

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью CNN Turk заявил, что продуктовая сделка не ограничена по срокам, а обновляться она будет автоматически.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал ранее, что продуктовая сделка действительна в течение 120 дней с возможностью продления на такой же срок.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что договор по вывозу зерна будет действовать в течение трёх месяцев.

«Мы не ограничивали соглашение таким периодом, некоторые цифры были упомянуты в начале, но мы не поднимаем этот вопрос на данном этапе. Мы предлагаем, чтобы это соглашение было сохранено и продолжалось до тех пор, пока продолжается работа (в рамках соглашений. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что при отсутствии каких-либо возражений от подписавших соглашение сторон договор будет обновляться и продолжаться автоматически.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырёхсторонний координационный центр.

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