Министр обороны Турции анонсировал новую встречу с Шойгу по продовольственной теме

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар анонсировал новую встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу по продовольственной теме.

«После предварительной встречи, которую мы провели сегодня (в пятницу), мы в ближайшие дни проведём дополнительную встречу с господином Шойгу и нашими украинскими друзьями», — сказал он в интервью CNN Turk.

Также Акар заявил, что Турция ожидает, что стороны быстро направят персонал в координационный центр в Стамбуле, передаёт РИА Новости.

«Общая координация операции будет осуществляться отсюда», — отметил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.