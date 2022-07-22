Пентагон: США не передавали Киеву военные самолёты

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что Вашингтон не передавал Киеву американские военные самолёты, но помогает запчастями.

Об этом информирует РИА Новости.

«Украинцы применяют самолёты МиГ и «Сухой» (марки Су. — RT), а у США нет ни тех, ни других», — сказали в Пентагоне.

В Вашингтоне добавили, что «смогли помочь украинцам определёнными запчастями и иным оборудованием для того, чтобы поддержать существующий авиапарк».

«Но мы не передавали никаких американских самолётов», — заявил представитель Минобороны США.

Он также сообщил, что Соединённые Штаты на данном этапе не обучают украинских пилотов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что специалисты Пентагона предварительно изучают возможность поставок истребителей украинской армии, однако такие сделки в ближайшей перспективе невозможны.