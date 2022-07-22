Пентагон: США не передавали Киеву военные самолёты

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Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что Вашингтон не передавал Киеву американские военные самолёты, но помогает запчастями.

Об этом информирует РИА Новости

«Украинцы применяют самолёты МиГ и «Сухой» (марки Су. — RT), а у США нет ни тех, ни других», — сказали в Пентагоне.

В Вашингтоне добавили, что «смогли помочь украинцам определёнными запчастями и иным оборудованием для того, чтобы поддержать существующий авиапарк».

«Но мы не передавали никаких американских самолётов», — заявил представитель Минобороны США.

Он также сообщил, что Соединённые Штаты на данном этапе не обучают украинских пилотов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что специалисты Пентагона предварительно изучают возможность поставок истребителей украинской армии, однако такие сделки в ближайшей перспективе невозможны.

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