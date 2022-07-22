ЕК начала новые разбирательства с Британией из-за протокола по Северной Ирландии

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Европейская комиссия начала новые процедуры разбирательства с правительством Великобритании из-за нарушения положений североирландского протокола.
ЕК начала новые разбирательства с Британией из-за протокола по Северной Ирландии
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Dauphin

«Европейская комиссия сегодня запустила четыре новые процедуры разбирательств с Соединённым Королевством из-за несоблюдения важных частей Ирландского договора. Они дополнят процедуры, начатые 15 июня 2022 года», — приводит РИА Новости заявление Еврокомиссии.

Ранее уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении британских властей продолжать добиваться от Евросоюза изменения положений североирландского протокола, подписанного в рамках соглашения о выходе Соединённого Королевства из ЕС.

В феврале глава правительства Северной Ирландии Пол Гивэн объявил об уходе в отставку из-за сохранения разногласий относительно положений Ирландского договора.

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