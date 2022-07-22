Телеканал RT Arabic получил две премии на международном фестивале «Аль-Гадир», который проводится в Ираке.

Отмечается, что выпуск программы «Искусство жить» посвящённый Рамадану, победил в категории «Лучшая программа о разнообразии и открытых мыслях».

Также премию получил Telegram-канал RT Arabic в категории «Лучший новостной Telegram-канал».

Фестиваль «Аль-Гадир» является одним из крупнейших международных фестивалей для СМИ на Ближнем Востоке и проходит ежегодно в Ираке.

В мае телеканалу RT на арабском исполнилось 15 лет. За годы вещания журналисты RT Arabic сделали сотни репортажей из горячих точек по всему миру и взяли интервью у многих выдающихся деятелей арабского и азиатского регионов.

Сайт телеканала по посещаемости обходит Al Jazeera, Al Arabiya и другие новостные СМИ.