Телеканал RT Arabic получил две премии на международном фестивале «Аль-Гадир»
- РИА Новости
Отмечается, что выпуск программы «Искусство жить» посвящённый Рамадану, победил в категории «Лучшая программа о разнообразии и открытых мыслях».
Также премию получил Telegram-канал RT Arabic в категории «Лучший новостной Telegram-канал».
Фестиваль «Аль-Гадир» является одним из крупнейших международных фестивалей для СМИ на Ближнем Востоке и проходит ежегодно в Ираке.
В мае телеканалу RT на арабском исполнилось 15 лет. За годы вещания журналисты RT Arabic сделали сотни репортажей из горячих точек по всему миру и взяли интервью у многих выдающихся деятелей арабского и азиатского регионов.
Сайт телеканала по посещаемости обходит Al Jazeera, Al Arabiya и другие новостные СМИ.