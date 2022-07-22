Обозреватель Die Welt Шустер назвал три заблуждения Запада по отношению к России

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Обозреватель Die Welt Жак Шустер назвал три заблуждения Запада по отношению к России.
Обозреватель Die Welt Шустер назвал три заблуждения Запада по отношению к России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По его мнению, западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада постоянно ведут курс на ограничение развития России.

По его словам, страны Запада в чём-то завидуют России, в чём-то опасаются её.

Он добавил, что концептуальная задача по сдерживанию не меняется на Западе годами.

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