Минобороны Японии: Токио обеспокоен ростом военной активности России на Дальнем Востоке

Япония обеспокоена ростом военной активности России на Дальнем Востоке. Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства обороны страны «Белая книга обороны Японии».

«Наблюдается рост военной активности Вооружённых сил России вокруг Японии, а также тенденция на продолжение размещения последнего вида вооружения на Дальнем Востоке. Необходимо отслеживать данные тенденции с высокой обеспокоенностью», — цитирует РИА Новости документ.

В начале июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о крайне недружественной позиции Токио в отношении России.

В феврале корветы Тихоокеанского флота выполнили пуски ракет в Охотском море в рамках учений, отражая нападение кораблей условного противника.