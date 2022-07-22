Минобороны Японии: Токио обеспокоен ростом военной активности России на Дальнем Востоке

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Япония обеспокоена ростом военной активности России на Дальнем Востоке. Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства обороны страны «Белая книга обороны Японии».
Минобороны Японии: Токио обеспокоен ростом военной активности России на Дальнем Востоке
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«Наблюдается рост военной активности Вооружённых сил России вокруг Японии, а также тенденция на продолжение размещения последнего вида вооружения на Дальнем Востоке. Необходимо отслеживать данные тенденции с высокой обеспокоенностью», — цитирует РИА Новости документ.

В начале июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о крайне недружественной позиции Токио в отношении России.

В феврале корветы Тихоокеанского флота выполнили пуски ракет в Охотском море в рамках учений, отражая нападение кораблей условного противника.

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