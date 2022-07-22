«Ъ»: Mars сократила выпуск жвачки Orbit в России из-за санкций

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Американская компания Mars сократила выпуск жвачки Orbit в России из-за сложностей с поставками. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Ъ»: Mars сократила выпуск жвачки Orbit в России из-за санкций
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что компания не отгружает новые партии из-за нехватки импортных ингредиентов.

В качестве возможной причины называется подпадание резиновой основы для жвачки из синтетических полимеров под санкции ЕС.

По данным «Ъ», Mars планирует сократить ассортимент Orbit до конца года.

В марте Mars объявила о приостановке инвестиций в бизнес на территории России и о прекращении экспорта продукции в страну.

Президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.

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