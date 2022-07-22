Лавров заявил, что Россия всегда поддерживала страны Африки в борьбе с колониальным гнётом

Россия всегда искренне поддерживала африканские страны в их борьбе с колониальным гнётом. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва солидарна с требованиями жителей Африки завершить процесс деколонизации континента.

«Наша страна, не запятнавшая себя кровавыми преступлениями колониализма, всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнёта», — написал министр в статье «Россия и Африка: партнёрство, устремлённое в будущее».

Лавров заявил, что российская сторона оказывала практическое и зачастую безвозмездное содействие народам континента в становлении их государственности, создании основ национальных экономик, укреплении обороноспособности, подготовке квалифицированных кадров.

«Сегодня мы солидарны с требованиями африканцев завершить процесс деколонизации и оказываем содействие соответствующим инициативам на площадке ООН», — подчеркнул глава российского МИД.

Также Лавров назвал абсолютно беспочвенными обвинения Украины и западных стран в якобы «экспортировании голода» со стороны России.

По его словам, к тяжёлой ситуации на продовольственном рынке привели действия коллективного Запада и антироссийские санкции.