Турецкий эксперт допустил, что Анкара сможет перепродавать ЕС российский газ при эмбарго
По его словам, ограничительные меры Запада усложнили операции по оплате российского газа.
«В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», — пишет Йылмаз в колонке для YeniSafak.
Для этого, подчеркнул эксперт, Турция и Россия должны подписать контракт, который разрешит Анкаре реэкспорт российского газа в европейские страны.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа.