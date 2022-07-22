Турецкий эксперт допустил, что Анкара сможет перепродавать ЕС российский газ при эмбарго

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Турция в случае эмбарго на российский газ сможет перепродавать странам Евросоюза энергоресурсы из России. С таким мнением выступил эксперт Левент Йылмаз.

По его словам, ограничительные меры Запада усложнили операции по оплате российского газа.

«В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», — пишет Йылмаз в колонке для YeniSafak.

Для этого, подчеркнул эксперт, Турция и Россия должны подписать контракт, который разрешит Анкаре реэкспорт российского газа в европейские страны.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа.

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