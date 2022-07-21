Полянский: Россия будет добиваться от Гутерреша занятия позиции по детям на «Миротворце»

Москва будет настаивать на том, чтобы Генсек ООН Антониу Гутерреш занял позицию по вопросу включения данных сотен детей в список украинского сайта «Миротворец», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «России 24».

«Мы будем настаивать на том, чтобы Генеральный секретарь, во-первых, поднял этот сюжет в общении с украинскими властями, указал, что это недопустимо и противоречит базовым международным принципам, в том числе принципам охраны прав детей. И чтобы он занял какую-то позицию на этот счёт», — цитирует его РИА Новости.

Полянский отметил, что тема эта «некомфортная для ООН и международных чиновников».

«Но мне кажется, что это просто уже за гранью, когда такое количество несовершеннолетних может подвергнуться травле», — сказал дипломат.

Ранее российская сторона направила Антониу Гутеррешу информацию о 327 несовершеннолетних, фигурирующих в базе сайта «Миротворец».

Вместе с этим в ЮНИСЕФ отказались встречаться с 13-летней жительницей ЛНР Фаиной Савенковой, которая попала в базу украинского сайта.