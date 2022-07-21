Новак и Сийярто обсудили сотрудничество России и Венгрии в области газа и мирного атома

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Вице-премьер России Александр Новак во время встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто обсудил сотрудничество в области поставок газа и в сфере энергии мирного атома.
Новак и Сийярто обсудили сотрудничество России и Венгрии в области газа и мирного атома
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Об этом сообщило российское правительство.

«Энергетика продолжает оставаться в центре делового взаимодействия двух стран, вопросы регулярно обсуждаются на уровне руководства государств», — говорится в заявлении.

Как отмечается, венгерская сторона выразила благодарность за сохранение плотного взаимодействия между государствами.

«Мы всегда чувствовали корректное и справедливое отношение с вашей стороны. И сегодня я как раз приехал, чтобы защищать национальные интересы своей страны», — сказал Сийярто.

Также с венгерским министром провёл переговоры вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Они затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации.

Как ранее сообщил Сийярто, Будапешт хотел бы обсудить с Москвой увеличение объёмов газа, поставляемого из России в Венгрию.

Москва рассмотрит просьбу венгерской стороны.

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