Захарова отреагировала на слова Кулебы о цвете туфель первых леди США и Украины

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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что «Украина и США во всех смыслах на одной волне».
Захарова отреагировала на слова Кулебы о цвете туфель первых леди США и Украины
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Так Кулеба отреагировал на то, что жёны президентов США и Украины во время фотографирования были в туфлях голубого и жёлтого цветов.

«Это ещё одно подтверждение тому, какое место отведено Вашингтоном украинской государственности», — отреагировала Захарова.

Ранее дипломат назвала символичным тот факт, что учёные назвали останки морского беспозвоночного, найденного в Африке, в честь украинского президента Владимира Зеленского.

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