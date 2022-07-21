Захарова отреагировала на слова Кулебы о цвете туфель первых леди США и Украины

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что «Украина и США во всех смыслах на одной волне».

Так Кулеба отреагировал на то, что жёны президентов США и Украины во время фотографирования были в туфлях голубого и жёлтого цветов.

«Это ещё одно подтверждение тому, какое место отведено Вашингтоном украинской государственности», — отреагировала Захарова.

Ранее дипломат назвала символичным тот факт, что учёные назвали останки морского беспозвоночного, найденного в Африке, в честь украинского президента Владимира Зеленского.