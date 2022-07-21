Захарова отреагировала на слова Кулебы о цвете туфель первых леди США и Украины
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Так Кулеба отреагировал на то, что жёны президентов США и Украины во время фотографирования были в туфлях голубого и жёлтого цветов.
«Это ещё одно подтверждение тому, какое место отведено Вашингтоном украинской государственности», — отреагировала Захарова.
Ранее дипломат назвала символичным тот факт, что учёные назвали останки морского беспозвоночного, найденного в Африке, в честь украинского президента Владимира Зеленского.