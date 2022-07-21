Главы МИД России и Венгрии проведут переговоры в Москве

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто проведут переговоры в Москве
Главы МИД России и Венгрии проведут переговоры в Москве
  • globallookpress.com

Об этом она сообщила ТАСС.

«Сегодня в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии», — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Сийярто находится с визитом в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить