Главы МИД России и Венгрии проведут переговоры в Москве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто проведут переговоры в Москве
- globallookpress.com
Об этом она сообщила ТАСС.
«Сегодня в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии», — сказала дипломат.
Ранее стало известно, что Сийярто находится с визитом в Москве.
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