Главы МИД России и Венгрии проведут переговоры в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто проведут переговоры в Москве

Об этом она сообщила ТАСС.

«Сегодня в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии», — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Сийярто находится с визитом в Москве.