МИД России заявил о проработке решения об участии Лаврова в неделе высокого уровня ГА ООН

Решение об участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН прорабатывается.

«Как вы знаете, вопрос об утверждении российской делегации и её состав находится всегда в проработке и утверждается руководством страны», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, о решении будет объявлено.