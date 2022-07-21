МИД России заявил о проработке решения об участии Лаврова в неделе высокого уровня ГА ООН

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Решение об участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН прорабатывается.
МИД России заявил о проработке решения об участии Лаврова в неделе высокого уровня ГА ООН
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Как вы знаете, вопрос об утверждении российской делегации и её состав находится всегда в проработке и утверждается руководством страны», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, о решении будет объявлено.

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