МИД России заявил о проработке решения об участии Лаврова в неделе высокого уровня ГА ООН
Решение об участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН прорабатывается.
- globallookpress.com
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«Как вы знаете, вопрос об утверждении российской делегации и её состав находится всегда в проработке и утверждается руководством страны», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, о решении будет объявлено.
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