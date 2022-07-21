Захарова: Киев делает свой народ подопытными кроликами для производителей оружия

Приглашая иностранных производителей вооружений, на Украине делают собственный народ подопытными кроликами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат напомнила о высказывании главы Минобороны Украины Алексея Резникова.

«Он просто открыто признал, что Украина является испытательным полигоном, и пригласил иностранных производителей вооружений — теперь прямая цитата — «протестировать их в настоящих боевых условиях против российской армии», — сказала она.

Захарова предположила, что Резников, видимо, не догадывается, что в ВСУ воюют украинские граждане и это оружие будет протестировано на них.

«Они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, в первую очередь американское, оружие. Что вы делаете со своим народом, представители киевского режима?» — добавила она.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее пригласил западных производителей вооружения использовать украинскую территорию как полигон для тестирования нового оружия.

По словам Резникова, одним из примеров вооружения, которое было испытано на Украине, стала польская артиллерийская система Krab.