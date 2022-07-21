Российский посол: иранский опыт по обходу санкций может быть востребован в России

Посол России в Тегеране Леван Джагарян в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что иранский опыт по обходу санкций может быть востребован в России.

«Мы ведём с иранскими партнерами консультации уже длительное время. Они, как сами утверждают, стали «профессорами» обхода незаконных рестрикций со стороны Запада. Я считаю, что их опыт может быть для нас достаточно востребован и поучителен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана выразил мнение, что Россия и Иран отойдут от практики применения доллара во взаимных расчётах.