Российский посол: иранский опыт по обходу санкций может быть востребован в России

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Посол России в Тегеране Леван Джагарян в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что иранский опыт по обходу санкций может быть востребован в России.
Российский посол: иранский опыт по обходу санкций может быть востребован в России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы ведём с иранскими партнерами консультации уже длительное время. Они, как сами утверждают, стали «профессорами» обхода незаконных рестрикций со стороны Запада. Я считаю, что их опыт может быть для нас достаточно востребован и поучителен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана выразил мнение, что Россия и Иран отойдут от практики применения доллара во взаимных расчётах. 

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