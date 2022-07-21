Генконсул России: Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга на наличие санкционных товаров
- Gettyimages.ru
«Все грузы, пересекающие границу Норвегии, соответственно досматриваются норвежской таможней сразу по пересечении границы в обычном режиме. В том числе на предмет наличия санкционных товаров», — сказал РИА Новости дипломат.
Он рассказал, что норвежский автоперевозчик забирает грузы в Мурманске или другом пункте на территории России, перевозит их через российско-норвежскую границу в пункте пропуска Борисоглебск — Стурскуг, следует с ними до северонорвежского порта Тромсё, где грузит их на норвежский контейнеровоз, который далее следует морем до порта Баренцбург.
Ранее в МИД России сообщили, что судно «Норбьерн» с грузами для российских граждан на Шпицбергене прибыло в Баренцбург после того, как Москва и Осло достигли договорённостей, касающихся провоза контейнеров для российских жителей архипелага.
Отмечается, что на архипелаг доставили продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств.
В начале июля Норвегия согласилась пропустить через свою территорию грузы для российских поселений на Шпицбергене.