Генконсул России: Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга на наличие санкционных товаров

Новый генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило сообщил, что Норвегия проверяет грузы, направляющиеся в том числе в Баренцбург, на предмет наличия санкционных товаров.

«Все грузы, пересекающие границу Норвегии, соответственно досматриваются норвежской таможней сразу по пересечении границы в обычном режиме. В том числе на предмет наличия санкционных товаров», — сказал РИА Новости дипломат.

Он рассказал, что норвежский автоперевозчик забирает грузы в Мурманске или другом пункте на территории России, перевозит их через российско-норвежскую границу в пункте пропуска Борисоглебск — Стурскуг, следует с ними до северонорвежского порта Тромсё, где грузит их на норвежский контейнеровоз, который далее следует морем до порта Баренцбург.

Ранее в МИД России сообщили, что судно «Норбьерн» с грузами для российских граждан на Шпицбергене прибыло в Баренцбург после того, как Москва и Осло достигли договорённостей, касающихся провоза контейнеров для российских жителей архипелага.

Отмечается, что на архипелаг доставили продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств.

В начале июля Норвегия согласилась пропустить через свою территорию грузы для российских поселений на Шпицбергене.