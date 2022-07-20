В Госдепе предположили, что Иран поддержал российскую спецоперацию на Украине

Власти США полагают, что Иран поддержал проведение российской спецоперации на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Комментируя высказывание верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Прайс подчеркнул, что он «недвусмысленно одобрил» российскую спецоперацию.

«Это особенно поразительно, потому что Иран всё это время пытался сохранить видимость нейтральности», — цитирует представителя Госдепа ТАСС.

По мнению Прайса, Иран присоединился к группе стран, которые «создавали видимость нейтральности».

Хаменеи ранее в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что если бы НАТО не остановили на Украине, то через некоторое время оно начало бы войну под предлогом Крыма.