В Госдепе предположили, что Иран поддержал российскую спецоперацию на Украине

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Власти США полагают, что Иран поддержал проведение российской спецоперации на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
В Госдепе предположили, что Иран поддержал российскую спецоперацию на Украине
  • AP

Комментируя высказывание верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Прайс подчеркнул, что он «недвусмысленно одобрил» российскую спецоперацию.

«Это особенно поразительно, потому что Иран всё это время пытался сохранить видимость нейтральности», —  цитирует представителя Госдепа ТАСС.

По мнению Прайса, Иран присоединился к группе стран, которые «создавали видимость нейтральности».

Хаменеи ранее в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что если бы НАТО не остановили на Украине, то через некоторое время оно начало бы войну под предлогом Крыма.

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