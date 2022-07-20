В Госдепе предположили, что Иран поддержал российскую спецоперацию на Украине
- AP
Комментируя высказывание верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Прайс подчеркнул, что он «недвусмысленно одобрил» российскую спецоперацию.
«Это особенно поразительно, потому что Иран всё это время пытался сохранить видимость нейтральности», — цитирует представителя Госдепа ТАСС.
По мнению Прайса, Иран присоединился к группе стран, которые «создавали видимость нейтральности».
Хаменеи ранее в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что если бы НАТО не остановили на Украине, то через некоторое время оно начало бы войну под предлогом Крыма.