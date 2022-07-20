В Пентагоне заявили, что «Донбасс пока не потерян» для Украины

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Донбасс ещё не потерян для Украины — в Вашингтоне полагают, что будут продолжительные боевые действия, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
В Пентагоне заявили, что «Донбасс пока не потерян» для Украины
  • AP

По его словам, в регионе идут военные действия на истощение.

«Ответ на ваш вопрос, потерян ли Донбасс, — нет, он пока не потерян», — цитирует Милли ТАСС.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Также сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости отметил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

Он добавил, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, например HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.

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