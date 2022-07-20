В офисе Гутерреша заявили, что ООН выступает за территориальную целостность Украины

ООН выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины согласно резолюциям Генассамблеи, заявил заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак.

Он напомнил, что в ООН призывали с самого начала остановить военное наступление.

«Я хотел бы также указать, что Генеральная Ассамблея ООН также заявляла по этому поводу о суверенитете и территориальной целостности Украины. Так что такова и точка зрения ООН», — цитирует Хака ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил в интервью RT и РИА Новости, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

Он добавил, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, например HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.

Министр обороны США Ллойд Остин 20 июля отметил, что новый пакет военной помощи Киеву будет включать ещё четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.